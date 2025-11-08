Um idoso de 71 anos morreu enquanto dançava forró no Centro de Convivência do Idoso, em Anápolis, a 55 km de Goiânia, informou a prefeitura da cidade. Por meio de nota, o paço informou que o homem, cuja identidade não foi divulgada, passou mal e sofreu uma queda.\nConforme a prefeitura, pessoas que estavam no local iniciaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).\nAinda de acordo com a Prefeitura de Anápolis, a equipe de atendimento constatou que o idoso já não apresentava pulso e realizou manobras de reanimação por quatro ciclos, mas sem sucesso. Ele teve a morte confirmada no local.\nIdoso de 88 anos e filho são agredidos dentro de escritório de advocacia após cobrar dívida de mais de R$ 100 mil; vídeo\nCartomante é presa após dar golpe de R$ 80 mil em criador de gado com promessa de recuperar dinheiro na loteria, diz PC