Um familiar do idoso que morreu atropelado em Mineiros, no Sudoeste goiano, procurou a Polícia Civil de Goiás (PC-GO) e relatou que Henrique José Primo, de 72 anos, era alvo de ameaças do condutor do veículo, Lucinário Nunes Athayde, de 52 anos. Além de atropelar e matar Henrique, o motorista, que estava alcoolizado, também provocou a morte de Claudiney de Oliveira Rodrigues, de 39 anos, e de Breno Kauã Pereira da Frota Rodrigues, de 13. Pai e filho estavam em carro de passeio atingido pelo veículo conduzido por ele durante a fuga. A defesa do empresário nega desavenças. Lucinário está preso.\nO caso ocorreu neste domingo (12). Segundo a polícia, a equipe foi acionada para atender um acidente na Avenida Contorno, em Mineiros, onde uma caminhonete atingiu um carro de passeio, matando pai e filho. Durante a ocorrência, os policiais descobriram que, momentos antes, na mesma avenida, o mesmo motorista havia atropelado um idoso, que também morreu. O condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou que ele estava alcoolizado.