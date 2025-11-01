O produtor de café Joilso Plaster, de 77 anos, denuncia que perdeu cerca de R$ 3 milhões após sofrer um golpe. Segundo o advogado que acompanha o idoso, Renan Onofre, o grupo criminoso conseguiu forjar uma união estável entre Joilso e uma mulher. Além disso, os suspeitos alegaram que o idoso estava separado da verdadeira esposa, o que nunca aconteceu. O caso está aos cuidados do Grupo Especial de Investigação Criminal de Caldas Novas, no sul goiano.\nA denúncia foi feita à Polícia Civil (PC) em dezembro de 2024 e, em fevereiro de 2025, o inquérito foi aberto. O POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos para pedir um posicionamento.\nSegundo o advogado, Joilso é casado com Zilda Plaster, de 75 anos. A união deles já dura 57 anos. O casal mora em um condomínio em Caldas Novas, juntamente com um filho.