Médico Valdomiro de Sousa durante comemoração do aniversário (Fábio Lima/O Popular)\nValdomiro de Sousa, que realizou o sonho de se formar em medicina aos 90 anos, comemorou seu 92° aniversário neste domingo (16), em Goiânia. A filha do médico, Karyna de Sousa Fonseca, que é agropecuarista, contou em entrevista que a festa foi pensada e preparada para receber 250 convidados.\nÉ o amor mais leal e bonito’, disse a filha sobre o pai.\nA festa aconteceu na Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego), no Jardim Goiás.\nIdoso que realizou sonho de se tornar médico aos 90 anos lança autobiografia: 'hora certa para contar a minha história'\nHomem se forma em Medicina aos 90 anos, após sofrer AVC\nFormações\nValdomiro é goiano, nascido em Caldas Novas, mas viveu por anos em Cristianópolis, antes de firmar moradia em Goiânia aos 16 anos. Na capital, trabalhou como servente de pedreiro, construiu caixões, foi de auxiliar de limpeza a gerente de um escritório, contador, agropecuarista e empresário.