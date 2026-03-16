José Borges da Silva, de 81 anos, está há cinco meses sem receber sua aposentadoria (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm aposentado de 81 anos está sem receber sua aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por ter sido dado como morto pela segunda vez. “Não tô dando conta, tem gente da minha idade que já está com muletinha”, diz José Borges da Silva, sobre sua tentativa de buscar formas alternativas de renda.\nDurante entrevista à TV Anhanguera, o aposentado contou que ao olharem seus documentos disseram que não seria possível liberar sua aposentadoria, pois o idoso estaria morto.\n“Eles olharam meu documento e falaram 'não tem jeito não, você tá morto, seu CPF está cancelado'. Se eu fosse vagabundo eu podia matar, eu podia roubar, podia fazer tudo porque eu estou morto", disse com revolta.