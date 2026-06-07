-VÍDEO IDOSO GCM (1.3419295)\nUm idoso de 78 anos foi morto dentro de casa durante uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a corporação, o idoso havia esfaqueado um jovem de 25 anos, que foi encaminhado em estado gravíssimo para o hospital, e os agentes foram até a casa do idoso para prendê-lo.\nO POPULAR pediu o estado de saúde do jovem ao Hospital de Urgências de Goiás (HUGO), mas a unidade de saúde informou que fornece informações de pacientes apenas para a família.\nO caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (5), no Setor Jardim Liberdade. De acordo com a GCM, o idoso apareceu em uma parte da casa que dava visualização parcial e sinalizou que estava com uma faca, tipo peixeira. Os agentes relataram que pediram para ele abrir o portão, mas, como não houve retorno, invadiram o local.