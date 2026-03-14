José Borges da Silva, de 81 anos, está a cinco meses sem receber sua aposentadoria (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm aposentado, de 81 anos, teve a aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspensa após ser dado como morto pela 2ª vez. Em entrevista à TV Anhanguera, o advogado do senhor José Borges da Silva explicou que mesmo com a nova liminar concedida pela Justiça o INSS e a Receita Federal não reimplantam o benefício do aposentado.\nNós procuramos a Justiça novamente, tem uma nova liminar depois disso, mas mesmo com essa nova liminar e mesmo com o laudo pericial da Polícia Civil, o INSS e a Receita não reimplanta o benefício dele”, explicou Rafael Cesário Lopes, advogado de José Borges.\nO POPULAR procurou a Receita Federal na manhã deste sábado (14) por e-mail e aplicativo de mensagem, solicitando uma nota de posicionamento, mas até a última atualização desta reportagem não teve resposta.