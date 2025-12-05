Será realizada nesta sexta-feira (5) a última aula do projeto-piloto do governo estadual voltado à formação de pessoas com 60 anos ou mais em saúde digital. A iniciativa de inclusão digital contou com a participação de 66 idosos que aprenderam a solicitar medicamentos de alto custo, acessar o prontuário eletrônico, utilizar canais de saúde via WhatsApp, acompanhar consultas, exames e cirurgias, além de identificar peças de desinformação.\nA ação integra o programa Cidadão Tech 60+, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e do Goiás Social, e foi realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). Durante as aulas, os participantes aprenderam a utilizar os principais serviços digitais de saúde disponibilizados pelo Governo de Goiás, como o Prontuário Eletrônico do Paciente (Meu PEP) e o Canal Saúde Goiás.