Idosos de 15 cidades goianas receberam, nesta quarta-feira (11), o certificado de conclusão do curso de inclusão digital. Durante a formação, eles aprenderam, na prática, a utilizar redes sociais e WhatsApp, acessar aplicativos bancários, realizar pagamentos via Pix, solicitar corridas por aplicativos de transporte e usar o GPS. A capacitação faz parte do programa Cidadão Tech 60+, executado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).\nA formatura ocorreu no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e contou com a presença da coordenadora do Goiás Social e primeira-dama, Gracinha Caiado, do vice-governador Daniel Vilela (MDB) e do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto. Ao todo, 457 idosos receberam o certificado de conclusão. Desde 2024, quando o programa começou a funcionar, já se formaram 36 turmas em 21 municípios. Dos cerca de 1,3 mil idosos atendidos, 934 concluíram a capacitação.