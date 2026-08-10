A igreja Casa Ministério Cristão, localizada no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia, deve desocupar o imóvel comercial onde funciona devido ao não pagamento de aluguéis, que já ultrapassam R$ 843 mil. O prazo fixado para a saída é de 15 dias. Trata-se de uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), após um recurso da proprietária da área, a empresa Única Brasília Automóveis Ltda. A instituição religiosa ainda pode recorrer.\nNesta segunda-feira (10), O POPULAR entrou em contato com a igreja pedindo um posicionamento sobre o caso, por e-mail, ligação e mensagem. Entretanto, ainda não houve retorno até a última atualização desta reportagem. A decisão foi emitida em 30 de julho. Caso não seja cumprida dentro dos 15 dias, a desocupação será feita de forma coercitiva.\nConforme o processo, a Casa Ministério Cristão está inadimplente desde março de 2024. O contrato de locação não residencial, assinado com valor mensal de R$ 20 mil e duração inicial de 59 meses, venceu em 1º de março de 2026, sem que houvesse a devolução do imóvel ou a quitação dos débitos acumulados.