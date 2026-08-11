Entrada da Igreja Casa Ministério Cristão, em Goiânia (Reprodução/Google Street View)\nA garantia de R$ 60 mil apresentada pela igreja Casa Ministério Cristão foi considerada "irrisória" pela Justiça diante de uma dívida de aluguel que já ultrapassa R$ 843 mil. Com base nesse entendimento, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) determinou que a instituição religiosa desocupe, no prazo de 15 dias, o imóvel comercial onde funciona, no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia. A igreja ainda pode recorrer.\nNesta terça-feira (11), O POPULAR entrou novamente em contato com a igreja pedindo um posicionamento sobre o caso. Entretanto, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA decisão atende a um recurso da proprietária do imóvel, a empresa Única Brasília Automóveis Ltda. Caso a ordem judicial não seja cumprida dentro do prazo estipulado, a desocupação será feita de forma coercitiva. Em nota, a advogada que representa a empresa, Gisela Melo, afirmou que a "medida judicial visa resguardar o direito de propriedade e o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas pela locatária" (leia a íntegra ao final do texto).