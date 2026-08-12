Após a decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) que determinou a desocupação da sede da igreja Casa Ministério Cristão, a proprietária do imóvel afirmou que a instituição está há mais de dois anos sem pagar o aluguel. A empresa alega um prejuízo acumulado de mais de R$ 843 mil no prédio comercial, localizado no Setor Pedro Ludovico, em Goiânia.\nO POPULAR entrou novamente em contato com a igreja nesta quarta-feira (12) para pedir um posicionamento sobre o caso. No entanto, não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nA decisão atendeu a um recurso da Única Brasília Automóveis Ltda., empresa proprietária do prédio. No documento, o juiz entendeu que o valor destinado como caução inicial de R$ 60 mil perdeu a validade e se tornou insignificante perante a dimensão do débito.