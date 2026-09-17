-VÍDEO 1: ILHA DO AMOR (1.3457476)\nParece uma pequena praia cercada por água no litoral brasileiro, mas o cenário fica em Goiás. Com uma faixa de areia branca contornando uma ilha coberta por vegetação, a Ilha do Amor é uma formação de calcário localizada no Lago Corumbá IV, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. O lugar vem ganhando movimento nos últimos anos com a expansão dos condomínios às margens do reservatório e a maior procura por lazer e passeios de barco, mas ainda é pouco conhecido e tem acesso restrito por propriedades particulares.\nVista de cima, a ilha chama atenção pelo contraste entre o verde da vegetação, a areia clara e as águas do lago. Ao POPULAR, a Secretaria Municipal de Turismo de Alexânia explicou que o formato da formação também é uma das características que fazem o local se destacar, já que seu contorno lembra um coração.