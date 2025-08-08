A imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima vinda de Portugal chega a Goiânia neste sábado (9) no Aeroporto Santa Genoveva e seguirá para o Santuário Basília Sagrada Família. A previsão é que a imagem chegue às 12h. O trajeto, saindo do Aeroporto, será conduzido pelo Corpo de Bombeiros até a Vila Canaã, onde fica o santuário.\nDe acordo com o padre Rodrigo de Castro, reitor do Santuário, a vinda da imagem peregrina é em razão da Semana Nacional da Família, celebração organizada pela Comissão Episcopal para a Vida e a Família da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), prevista para acontecer na próxima semana.\nA imagem vem por ocasião da Semana Nacional da Família no Santuário Basílica Sagrada Família, porque Nossa Senhora de Fátima é conhecida como a Rainha das Famílias. Então, por isso estamos levando a imagem de Nossa Senhora de Fátima para o Jubileu da Esperança”, disse padre Rodrigo de Castro.