-VÍDEO: Imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, shows e missa (1.3416364)\nA capital goiana recebe neste sábado (30) mais uma edição do Totus Tuus Mariae Festival, considerado um dos maiores eventos marianos e de evangelização do Centro-Oeste. Realizado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, o encontro deve reunir milhares de fiéis de diferentes regiões do Brasil e até de outros países, segundo a organização. O evento é gratuito e aberto ao público. Na última edição no ano passado, cerca de 60 mil pessoas participaram do festival e a expectativa é levar ainda mais pessoas para o estádio neste ano.\nO evento contará com shows, momentos de oração, pregações, adoração ao Santíssimo Sacramento, Santa Missa e a presença da imagem peregrina de Nossa Senhora de Guadalupe, trazida diretamente do México para a celebração deste ano.