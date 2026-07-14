-VIDEO_FOGO_SANTA (1.3432742)\nA imagem de Nossa Senhora Aparecida foi destruída por um incêndio na noite desta segunda-feira (13), na entrada de Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Até o momento, não há informações oficiais sobre o que provocou o fogo. A Polícia Civil investiga o caso.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o incêndio já havia consumido completamente a estrutura, e a imagem estava totalmente destruída. O monumento, considerado um patrimônio histórico do município, era um dos símbolos da cidade.\nQuadro com imagem de Nossa Senhora de Guadalupe despenca de quase 5 metros e permanece intacto; vídeo\nBíblia fica intacta após carro ser destruído por incêndio; vídeo\nBatizada por Padre Pelágio, mulher dedica vida à Igreja Matriz de Trindade\nO POPULAR entrou em contato com a Prefeitura de Nerópolis para saber quais providências serão adotadas após o incêndio, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.