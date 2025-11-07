Fiéis acompanham a imagem e vão fazer suas orações (Miguel Mendes / Produtora Stone)\nA imagem peregrina de Santa Rita de Cássia, a intercessora das famílias e das causas impossíveis, chegou nesta sexta-feira (7) ao Santuário Basílica Sagrada Família, na Vila Nova Canaã, em Goiânia. O momento marca o encerramento da peregrinação da relíquia e imagem pela Arquidiocese de Goiânia, realizada entre os dias 3 e 7 de novembro.\nA recepção, que ocorreu por volta das 6h30, foi feita com uma missa solene e reuniu centenas de fiéis em um clima de oração e emoção. Devotos levaram rosas vermelhas para serem abençoadas, em um simbolismo que remete à história da santa.\nPapa ganha imagem do Divino Pai Eterno\nInfluenciador é expulso de igreja e levado para casa em viatura após beber e ir para culto; vídeo\nTJ-GO condena Samuel Almeida por improbidade na ação contra o padre Luiz