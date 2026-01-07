-Salto Corumbá enchente (1.3358279)\nImagens impressionantes da cachoeira do Salto Corumbá foram capturadas pelo professor Pedro Henrique Pio na última terça-feira (6). No vídeo, a cachoeira aparece com alto volume de água devido às fortes chuvas que vêm acometendo o estado. O vídeo foi gravado no Mirante do Salto Corumbá, próximo à BR-414.\nLocalizada no município de Corumbá de Goiás, região centro-oeste do estado, o vídeo fez sucesso entre os internautas, que se encantaram com a beleza majestosa da cachoeira. “Natureza viva que amo, contemplo e respeito”, escreveu um usuário, “Uau, que espetáculo 😍. Cada cantinho daí deve estar mais lindo”, ao que Pedro respondeu: “Hoje a vazão já diminuiu, mas ainda continua imponente”.\n“Abundância e prosperidade”, escreveu uma pessoa. Um dos comentários questiona se, com o volume de água intenso, é possível que visitantes subam até a cachoeira. Pedro Henrique informou que “quando o rio está com o volume elevado, não é permitido subir, apenas observar à distância”.