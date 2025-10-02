-Araguaia em Aruanã (1.3319492)\nImagens raras mostram a temporada de praia no Rio Araguaia em 1988. No vídeo, gravado pela TV Brasil Central e divulgado no YouTube em 2012, é mostrado os primeiros dias das ocupações dos goianos das margens do rio em Aruanã, no noroeste de Goiás. A reportagem é apresentada por Mariza Santana (veja vídeo acima).\nPelo que foi registrado, na época o turismo era intenso no local. Segundo Mariza, nos primeiros dias, os principais hoteis da região estavam todos ocupados. A opção era pequenas pousadas ou a montagem de ranchos na praia.\nEmbora a imagem seja antiga, a paisagem do Araguaia pouco mudou com os dias atuais de temporada. De lá para cá, uma curiosidade foi a questão econômica, uma vez que no período o país passava por uma transição monetária.\nGuia filma cena rara com grupo de tartarugas no Rio Araguaia; vídeo