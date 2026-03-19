As imagens sacras da Matriz do Rosário, em Pirenópolis, na região central de Goiás, foram restauradas. A última intervenção artística nelas, realizada em abril do ano passado, havia causado polêmica. Foram novamente restauradas as imagens de Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Rosário e do Senhor Morto.\nA previsão é que as peças sejam expostas ao público durante a próxima Semana Santa. O trabalho foi realizado pela restauradora Adriana Vera Duarte. Em entrevista à TV Anhanguera, ela destacou o cuidado que teve para preservar a originalidade das obras.\nA gente precisa respeitar essas marcas do tempo sobre a obra... Porque a gente tem que levar todo esse acervo, essas obras, essas imagens para o futuro, para as próximas gerações”, afirmou a especialista.\nPolêmica sobre alterações em imagem de santa agita Pirenópolis