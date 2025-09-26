O Instituto Municipal de Assistência à Saúde dos Servidores (Imas), plano de saúde dos funcionários da Prefeitura de Goiânia, passará por mudanças no regime jurídico e modelo de contribuição. A autarquia que administra o sistema de saúde dos servidores públicos municipais passará a ter serviços terceirizados, segundo o prefeito Sandro Mabel (UB).\nNo caso do Imas (vamos terceirizar) a parte técnica e operacional. O Imas é amador na gestão técnica. As empresas que conversamos, umas 3 ou 4, todas elas asseguram que com um determinado montante consegue se fazer um bom trabalho com o número de pessoas que temos no Imas”, disse o prefeito em entrevista à TV Anhanguera.\nDe acordo com Mabel, essas mudanças devem acontecer no começo de 2026 e serão realizadas após uma licitação. A expectativa do prefeito é que em até dois meses, após a empresa vencedora da licitação assumir a gestão do Imas, os usuários percebam melhorias no serviço.