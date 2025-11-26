Imóveis privados abandonados de Goiânia vão passar por triagem para avaliar nova destinação de uso. Foi regulamentado procedimento de arrecadação desses locais sem uso no município. O decreto publicado nesta segunda-feira (24), no Diário Oficial, estabelece critérios para caracterizar abandono e define o rito administrativo que deverá ser seguido antes que um imóvel seja declarado como bem vago e possa receber destinação pública, social e até econômica com cessão onerosa.\nA Secretaria Municipal de Fiscalização Urbana (Sefic) informou que há 1.090 processos abertos relacionados a imóveis classificados pela pasta como abandonados. Desse total, a maioria é de imóveis residenciais (750) e comerciais (198). O restante é distribuído entre usos industriais, religiosos e “outros”, conforme registros da secretaria.