O imóvel onde funciona uma igreja no setor Estrela Dalva, na região noroeste de Goiânia, será leiloado para quitar uma dívida de R$ 131 mil do dono do local, após uma decisão judicial. A medida foi adotada no curso do processo que tramita na Central de Cumprimento de Sentença Cível de Goiânia.\nDe acordo com o advogado Rafherson Santos, responsável pela atuação no caso, foi realizada investigação social e documental que mostrou que o devedor residia em outro imóvel e mantinha atividades religiosas em endereço distinto.\nO escritório conseguiu demonstrar que o devedor residia em outro imóvel alugado e mantinha outra filial em endereço distinto, comprovando que o bem não era utilizado exclusivamente para moradia ou sustento”, disse ao POPULAR.\nCampeão de karatê está em estado grave após acidente com carreta, em Ceres