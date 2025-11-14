Obras de construção do primeiro Polo Industrial de Águas Lindas, no Bairro Sol Nascente (Reprodução / Secom)\nO impasse na desapropriação de duas áreas tem atrasado a construção e ampliação do polo industrial chinês com investimentos de R$ 2 bilhões, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Primeiro, houve o desacordo sobre a desapropriação parcial das duas propriedades, que pertencem à mesma família, que não aceitou o valor pago pela prefeitura. Agora, o município negocia um acordo extrajudicial para comprar os dois terrenos por completo, devido à alta procura de mais empresas interessadas no projeto. A prefeitura alegou que houve correções no projeto para justificar o atraso.\nEm nota, a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás informou que o terreno inicialmente destinado à implantação do Polo Industrial Sol Nascente, às margens da BR-070, já foi regularmente desapropriado. Acrescentou que o acordo para a compra do restante das áreas “está em estágio avançado, com perspectiva de homologação amigável e encerramento definitivo da ação” (veja a nota completa no final).