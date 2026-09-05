Prometidas como as primeiras soluções para os alagamentos na marginal Botafogo durante o período de fortes chuvas em Goiânia e o impacto das cheias para a população, a construção de uma bacia de contenção no córrego homônimo próximo à 2ª Radial, chamada de piscinão, e a instalação de totens de segurança com cancelas na extensão da via, para evitar a entrada de veículos quando o córrego transbordar, seguem com impasses na implantação dos projetos a cerca de dois meses do início do período de intensificação das chuvas. A situação mais crítica é a da bacia, que a prefeitura já admite deixar para 2027.\nO POPULAR mostrou no dia 23 de agosto que as obras da bacia enfrentam dois entraves, um relacionado ao custo, uma vez que o único consórcio que demonstrou interesse em assumir o serviço ofereceu um valor 20% acima do estimado pela prefeitura, e outro à falta de licença ambiental para execução do projeto. Na segunda-feira (1º), o prefeito Sandro Mabel (UB) reconheceu o problema envolvendo os custos da construção e disse que deu até a próxima semana para o consórcio baixar o preço, senão deixaria a bacia para o pacote de obras na marginal prometido para 2027.