José Adriano Pompeo de Pina Jayme, imperador da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, morre após acidente (Divulgação / Prefeitura de Pirenópolis)\nO imperador da Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, José Adriano Pompeo de Pina Jayme, de 56 anos, morreu após cair do terceiro pico do Morro dos Pireneus, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, na manhã desta sexta-feira (31). O acidente ocorreu no momento em que ele colocava uma das tradicionais bandeiras da Festa do Morro, realizada em louvor à Santíssima Trindade. Ele estava acompanhado por familiares e outros romeiros, conforme relato dos familiares ao POPULAR.\nA família informou que José Adriano havia percorrido cerca de 20 quilômetros a pé pela Estrada Parque até chegar aos Três Picos. Ele conseguiu instalar as bandeiras nos dois primeiros picos e, ao tentar colocar a última, no terceiro, caiu de uma grande altura. Os filhos estavam no local e presenciaram o acidente, conforme os parentes.