Reconhecido como um dos guardiões da identidade cultural de Pirenópolis, o imperador da 100ª Festa do Divino Espírito Santo, José Adriano Pompeo de Pina Jayme, de 56 anos, deixa um legado de fé que marcou gerações. José Adriano morreu na última sexta-feira (31) ao cumprir o rito tradicional de hastear bandeiras no terceiro pico do Morro dos Pireneus, tarefa que assumiu como missão familiar. Membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento, o imperador é lembrado pela comunidade pelo serviço à preservação das tradições religiosas da cidade.\nA Paróquia Nossa Senhora do Rosário destacou que José Adriano marcou sua trajetória pela generosidade e pelo serviço à Igreja. Em nota, a instituição afirmou que ”Sua dedicação, suas doações e seu empenho em favor das tradições religiosas e culturais de Pirenópolis permanecerão como um testemunho de fé e de amor ao próximo.”