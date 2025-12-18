-Incêndio atinge caminhões da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia (1.3351446)\nUm incêndio atingiu cerca de 10 caminhões da Secretaria de Infraestrutura de Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (18). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), equipes estiveram no local e conseguiram conter o fogo. Não houve registro de feridos e vítimas.\nA Prefeitura de Goiânia, por meio de nota, informou que um servidor, que estava no plantão, ouviu uma explosão e ao verificar o que tinha acontecido, viu a bateria de um dos caminhões em chamas (veja íntegra do comunicado ao final deste texto).\nA garagem da secretaria fica localiza na 21, na Vila Santa Helena, na capital. Embora fique próximo a residências, segundo os bombeiros, o pátio é aberto e amplo, o que contribuiu para o incêndio não propagar para mais mais veículos e se espalhar pela vizinhança.