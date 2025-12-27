-Incêndio atinge colégio centenário (1.3354721)\nUm incêndio de grandes proporções atingiu na noite desta sexta-feira (26) o Colégio Marista Santa Maria, instituição particular com 120 anos de história localizada na Rua Floriano Peixoto, no centro de Santa Maria, no Rio Grande do Sul.\nO fogo começou por volta das 19h30 e consumiu andares superiores do prédio, gerando uma intensa nuvem de fumaça que podia ser vista a várias quadras de distância. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar, do Samu e da Defesa Civil foram acionadas e trabalharam por mais de três horas para controlar as chamas.\nSegundo a administração da escola, o prédio estava vazio no momento do início do incêndio e não há registro de feridos. A instituição informou, em nota, que "a segurança de estudantes, famílias e colaboradores é nossa prioridade absoluta" e que seguirá colaborando com as autoridades na investigação das causas do sinistro.