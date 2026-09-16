-VÍDEO: Incêndio atinge empresa de reciclagem em Anápolis (1.3456946)\nUm incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa de reciclagem no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (16). O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) informou que atua no combate às chamas e que ainda estavam em andamento no fim da tarde.\nAo O POPULAR, a corporação disse a causa do incêndio ainda não foi esclarecida. Os bombeiros informaram que, como a ocorrência permanecia em andamento e as equipes ainda atuavam no local, não havia novas informações sobre a situação.\nAinda à reportagem, o CBM informou que durante o combate às chamas, uma pessoa precisou de atendimento após se intoxicar com fumaça. A corporação não deu a identidade da vítima, seu estado de saúde ou se houve encaminhamento para uma unidade de saúde. Também não havia, até o momento, informações sobre outras vítimas.