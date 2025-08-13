Um incêndio de grandes proporções atingiu uma empresa no Polo Agroindustrial de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia, nesta quarta-feira (13). De acordo com os bombeiros, o fogo começou em um setor que armazenava insumos para a fabricação de fraldas, material altamente inflamável que gerou fumaça densa e tóxica. Não houve vítimas.\nÉ uma indústria de fertilizantes. Também tinha insumos para fabricação de fraldas e esse matérial, que tem alta carga de incêndio, está dando esse volume de fumaça preta, mas a gente já está conseguindo fazer a contençao, isolamento e a gente vai continuar a operação até a extinção completa de incêndio", explicou o tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Nériton Pimenta, em entrevista à TV Anhanguera.\nOs bombeiros informaram que foram chamados por volta das 11h. Funcionários tentaram controlar as chamas até a chegada das equipes e os bombeiros atuam em cinco linhas de combate direto e duas linhas de resfriamento para proteger cilindros de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e evitar a propagação do fogo.