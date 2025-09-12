-Incêndio em indústria de Goiânia (1.3311526)\nUm incêndio atingiu uma fábrica de produtos químicos às margens da GO-070, em Goiânia, na manhã desta sexta-feira (12), segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás. A corporação informou que foi acionada às 8h29 para atendimento da ocorrência em um depósito de líquido inflamável localizado no setor Chácaras de Recreio São Joaquim (veja vídeo acima).\nImagens feitas pelo repórter cinematográfico Octávio Rodrigues, da TV Anhanguera, mostram as chamas consumindo a parte exterior da empresa, antes da chegada dos bombeiros. O Corpo de Bombeiros informou que equipes estão no local para combater às chamas e conter a propagação do incêndio na região.\nOs bombeiros informaram que o incêndio está concentrado nas dependências da empresa, "em fase de rescaldo". Por meio de nota, a RayQuímica informou que dois funcionários "apresentaram intoxicação leve pela fumaça". Conforme a empresa, eles receberam atendimetnos e estão em observações (veja íntegra da nota ao final deste texto).