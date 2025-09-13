-Incêndio (1.3311988)\nUm incêndio atingiu o Jardim Botânico de Goiânia neste sábado (13). Nas imagens registradas pela TV Anhanguera é possível ver que as chamas se alastram acima da copa das árvores e a fumaça se espalha por toda a área do parque. Ao POPULAR, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO) informou que está no local com quatro viaturas e 13 bombeiros e que ainda não sabe se o incêndio foi natural ou causado por ação humana.\nA Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) informou à reportagem que redirecionou seus caminhões-pipa para o Jardim Botânico logo no início do foco de incêndio. (Confira a nota completa ao final do texto)\nDe acordo com os bombeiros, o início das chamas aconteceu na sexta-feira (12) por volta das 17h e foi combatido pela equipe. Neste sábado (13), por volta das 5h, houve uma reignição do incêndio.