Fogo em lojas no Centro de Goiânia. (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm incêndio atinge lojas na manhã desta quarta-feira (10) na esquina da Avenida Anhanguera com a Rua 6, no Centro de Goiânia. Segundo os bombeiros, o fogo atinge uma loja de colchão e outra de bolsas. Equipes da corporação estão no local e combatem as chamas. Até o início desta manhã, não havia registro de feridos.\nA Avenida Anhanguera está bloqueada no trecho entre as avenidas Tocantins e Araguaia. Equipes da Secretaria de Trânsito (SET) e da Polícia Militar (PM) também estão no local para orientar os motoristas e pedestres. Em nota, a SET pediu atenção de quem circula pela região (veja a íntegra ao final da reportagem).\nConforme os bombeiros, o incêndio começou por volta das 4h na loja de colchões, sendo que as chamas se espalharam para a loja de bolsas. Imagens exibidas pela TV Anhanguera mostram a dimensão da fumaça causada pelo fogo (veja ao final da reportagem).