-Vídeo Incêndio na Chapada 21-09 (1.3458669)\nUm incêndio de grandes proporções consome a vegetação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no nordeste de Goiás, há três dias. As chamas tiveram início após a queda de um raio em uma área de difícil acesso da reserva federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Segundo dados do Painel do Fogo obtidos pela TV Anhanguera, 828 hectares de vegetação nativa já foram destruídos, o que preocupa autoridades ambientais pelo risco a mananciais e a comunidades vizinhas (veja o vídeo da acima).\nO combate às chamas mobiliza dezenas de brigadistas em campo. O fogo segue em direção ao Rio Preto, principal curso d'água da reserva, e está a apenas 6 km da Vila de São Jorge, povoado turístico e distrito de Alto Paraíso de Goiás.