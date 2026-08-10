Bombeiros contêm as chamas provocadas por incêndio no Parque Estadual Telma Ortegal (Peto) (Divulgaçãp / Semad)\nUm incêndio atingiu, na tarde desta segunda-feira (10), o Parque Estadual Telma Ortegal (Peto), que abriga o depósito dos rejeitos decorrentes do acidente radioativo com o Césio-137, em Abadia de Goiás, na Região Metropolitana de Goiânia. Ao POPULAR, o coordenador do parque, Thiago Cintra, afirmou que, embora as chamas estejam próximas ao depósito, não há risco de o fogo atingi-lo e provocar uma contaminação radioativa.\nO Corpo de Bombeiros informou que o batalhão ambiental da Polícia Militar solicitou apoio para combater incêndio dentro do parque e que foram mobilizadas sete equipes ao local.\nAo POPULAR, a Prefeitura de Abadia de Goiás afirmou que o incêndio está sendo contido e que não há risco de contaminação. Conforme a administração municipal, os rejeitos do acidente radioativo estão confinados em duas grandes estruturas de concreto blindado na superfície, com paredes de contenção de 50 centímetros de espessura de concreto armado. As estruturas formam os dois montes artificiais revestidos de terra e grama, de acordo com a gestão.