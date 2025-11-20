Por volta das 14h, um incêndio atingiu a área dos países do pavilhão principal da COP30. A segurança orientou que o prédio fosse evacuado. Imagens mostram fumaça saindo das tendas do espaço. Os bombeiros ordenam a saída do local e há alarmes de incêndio.\nSegundo bombeiros que estão atendendo a ocorrência, o fogo começou atrás do estande da Itália. Na correria, muitos dos participantes ajudaram a levar extintores de incêndio para ajudar no combate ao fogo.\nAlemanha anuncia aporte bilionário a fundo florestal criado pelo Brasil\nCom participação de goianos, 2ª semana da COP30 foca jovens\nA segurança da COP30 isolou a área do incêndio e orientou que fossem criados corredores para passagem dos extintores de incêndio. O público da COP30 se aglomerou na saída da zona azul da COP30 após bombeiros ordenarem a evacuação do local.