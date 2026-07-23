Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata em Goiânia. As chamas ficaram tão altas que puderam ser vistas de vários bairros da capital. Conforme apurado pela TV Anhanguera, equipes dos bombeiros trabalharam para impedir que o fogo atingisse as edificações próximas. Não houve registro de feridos.\nO incêndio aconteceu na noite de quarta-feira (22). A área atingida fica próxima a uma fábrica de produtos de limpeza e à Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG); por isso, o trabalho dos bombeiros foi concentrado nessa área, explicou a TV Anhanguera. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.\nRede elétrica em Goiás sofre menos com queimadas, mas ocorrências deixam mais pessoas no escuro\nImagem de Nossa Senhora é destruída por incêndio na entrada de Nerópolis; vídeo