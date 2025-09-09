-VÍDEO: Incêndio destrói 82 mil hectares (1.3310289)\nUm incêndio de grandes proporções em Serra de Nova Roma, região da Chapada dos Veadeiros, no nordeste de Goiás, já destruiu cerca de 82 mil hectares, segundo o Corpo de Bombeiros. O fogo começou em uma área próxima a uma mineradora e se espalhou pela zona rural de Nova Roma e Monte Alegre de Goiás (veja acima).\nO incêndio teve início em 9 de agosto e esteve contido até a última segunda-feira (8). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas avançaram por áreas de difícil acesso e se uniram a outros dois incêndios que atingiram Monte Alegre, formando um grande foco de queimada.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: 82 mil hectares destruídos em Nova Roma\nO capitão Alan Barbosa, do Corpo de Bombeiros de Posse, explicou em entrevista ao POPULAR que o incêndio está controlado, mas ainda não foi extinto. Segundo ele, as chamas permanecem confinadas em uma área monitorada.