-Vídeo do incêndio (1.3382027)\nUm incêndio de grandes proporções destruiu um galpão e um caminhão na noite desta quarta-feira (4), no Bairro Ipiranga, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), foram necessários mais de 5 mil litros de água para conter as chamas. Ninguém ficou ferido.\nOs bombeiros foram acionados por volta das 22h40 para a Rua Santo Inácio, quase esquina com a Avenida Castelo Branco, onde o fogo se concentrava. Imagens divulgadas pela TV Anhanguera mostram uma fumaça preta e chamas altas no local (veja no vídeo acima).\nEm entrevista à TV, o bombeiro militar Alex Parreira Silva, que trabalhou no combate ao fogo, explicou que a fiação elétrica oferecia riscos à equipe.\nEm um primeiro momento a fiação elétrica estava gerando um risco muito grande para os componentes da guarnição. Até que foi feito esse desligamento o nosso adentramento ficou prejudicado. Além disso, quando entramos no local tinha muito material combustível, então o nosso combate ficou muito dificultado por conta disso”, disse.