-Incêndio Chapada (1.3318988)\nUm incêndio já destruiu uma área de 1.886 hectares na Chapada dos Veadeiros, próximo ao município de Cavalcante, no nordeste goiano. Para se ter uma ideia melhor, o terreno equivale a cerca de 1.746 campos de futebol. Segundo a plataforma Painel do Fogo, do Governo Federal, as chamas são elevadas e já duram mais de 60 horas (assista acima).\nO incêndio começou no último domingo (28), mas ainda não se sabe a causa. As imagens mostram os estragos na vegetação e o trabalho dos combatentes, que estão usando abafadores e sopradores para conter as chamas.\nVeja uma entrevista com um combatente na TV Anhanguera: Incêndio na Chapada dos Veadeiros já atingiu mais de 2 mil hectares\nEquipes dos bombeiros, do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) e da Brivac, que é uma brigada voluntária, estão atuando na ocorrência. Segundo os bombeiros, o terreno é montanhoso e de difícil acesso.