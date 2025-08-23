-POP_INCENDIO_CAMPINAS_23_8_2025 (1.3303547)\nUm incêndio destruiu um depósito de produtos chineses no setor Campinas, em Goiânia. Um registro divulgado pelo Corpo de Bombeiros mostra o momento exato do incêndio e a equipe tentando abrir a porta do depósito (veja acima). De acordo com a corporação, as chamas atingiram o telhado e forro de um galpão desocupado, além da cobertura da edificação de uma torneadora.\nO incêndio aconteceu por volta das 06h30 deste sábado (23) na Rua Senador Jaime, esquina com a Avenida Ademar Ferrugem. AO POPULAR a assessoria dos bombeiros informou que o incêndio foi controlado por volta das 8h.\nDe acordo com a corporação, foi necessário entrar em uma oficina mecânica vizinha a fim de alcançar o foco do incêndio. Nove viaturas dos bombeiros foram acionadas.\nFumaça que encobriu região metropolitana de Goiânia veio de grande incêndio em Nerópolis