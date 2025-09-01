-FOGO ESPAÇO EVENTOS (1.3306862)\nUm incêndio de grandes proporções destruiu um espaço de eventos nesta segunda-feira (1º) em Goiânia. De acordo com o capitão do Corpo e Bombeiros, Lucas Nunes Dantas, trabalhadores que estavam dentro do espaço conseguiram sair sem ferimentos. Um vídeo mostra o espaço tomado pelas chamas (assista acima).\nNão há relato de nenhum ferido, ninguém machucado, ninguém dentro da edificação. Foi passado que o pessoal evadiu do local e a gente também não encontrou ninguém na edificação até o momento", disse o capitão.\nEm nota, o Espaço Dois Ipês disse que "sempre atuou em conformidade com todas as normas de segurança e funcionamento exigidas, reforçando seu compromisso com a integridade de clientes, colaboradores e da comunidade". Que "felizmente não houve vítimas ou feridos, registrando-se apenas danos materiais". E que neste momento, "a prioridade é colaborar com o Corpo de Bombeiros, que prontamente atendeu à ocorrência e segue atuando para garantir a segurança do local e das edificações vizinhas".