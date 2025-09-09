-Incêndio destrói loja de pneus e fumaça se espalha por Goiânia (1.3310001)\nUm incêndio destruiu uma loja de pneus e a fumaça se espalha por região de Goiânia, na manhã desta terça-feira (9). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO), o fogo começou em um estabelecimento localizado na Avenida Pedro Ludovico Teixeira, no Parque Oeste Industrial, na saída para a cidade de Rio Verde (veja vídeo acima).\nNeste momento, equipes da corporação estão no local, fazem o combate às chamas e controlam a fumaça densa, que é vista à distância. De acordo com a corporação, não há registro de vítimas.\nEm entrevista à TV Anhanguera, uma bombeira militar explicou como é feito o trabalho de combate ao fogo.\nO objetivo agora é manter o incêndio concentrado no galpão, de forma que não se espalhe para as edificações adjacentes", disse ela.