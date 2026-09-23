-VÍDEO: INCÊNDIO CONTROLADO CHAPADA (1.3459744)\nA visitação no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, deve ser retomada normalmente nesta quinta-feira (24), após um incêndio voltar a atingir uma área próxima à região dos Saltos do Rio Preto. O fogo, que começou no dia 18 após uma descarga elétrica, teve uma reignição nesta quarta-feira (23) e se espalhou pela mata, mas foi controlado, conforme informou o analista ambiental-chefe da unidade, Sandro Raphael Borges.\nO fogo permanece com focos localizados em áreas isoladas e de difícil acesso, e, segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), haverá apenas um fechamento no trecho da trilha mais próximo da área de fogo, mas nenhum atrativo do parque está interditado.\nEm atualização enviada ao O POPULAR nesta quarta-feira, o ICMBio informou que o incêndio permanece ativo na região da Serra do Mirante da Janela, com focos localizados em áreas isoladas e de difícil acesso. Segundo o órgão, o fogo apresenta linhas descontínuas e coluna de fumaça vertical, características associadas a uma queima de baixa intensidade.