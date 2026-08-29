-VÍDEO: Incêndio em subestação de energia causa apagão em Ipameri e Campo Alegre de Goiás (1.3450272)\nUm incêndio atingiu a Subestação de Energia de Ipameri, no sudeste de Goiás, na noite de sexta-feira (28), provocando a interrupção do fornecimento de energia em Ipameri e Campo Alegre de Goiás. Segundo a Equatorial Goiás, houve a perda de um transformador de força, seguida pelo incêndio nas instalações. Não houve vítimas, e as causas da ocorrência ainda são investigadas.\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram dentro da unidade e se espalharam para a vegetação vizinha. Moradores registraram clarões no céu e barulho de explosões no momento do incêndio (veja o vídeo no início da matéria).\nA falta de energia durou horas nas duas cidades. Em Campo Alegre de Goiás, o serviço voltou por volta da meia-noite. Já em Ipameri, o fornecimento foi totalmente normalizado às 5h12 deste sábado (29).