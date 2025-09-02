Um incêndio em vegetação fechou o acesso para visitantes em uma região de cachoeiras em Pirenópolis, na Região do Entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBM-GO) informou que o fogo avançou e atingiu as cachoeiras Veredas, Paraíso, Araras, Dois Irmãos e São Jorge.\nAo POPULAR, o 17º Batalhão Bombeiro Militar do município informou que equipes seguem para controlar o incêndio nesta terça-feira (02).\nO mato está muito alto, seco, o vento está muito forte, a umidade muito baixa facilitando assim a propagação [do fogo] de maneira muito rápida", pontuou o capitão Ailton Araújo para a TV Anhanguera.\nAssista vídeo da TV Anhanguera sobre esse incêndio:\nFogo atinge 50 hectares em Pirenópolis e cachoeiras que são pontos turísticos da região\nA corporação ressaltou que foram enviadas para o local cinco guarnições compostas por bombeiros do 17ºBBM, do 3ºBBM do Parque dos Pireneus. Para controlar o fogo, segundo os bombeiros, estão sendo utilizados sopradores e conta-fogo para áreas restritas, além do monitoramento.