Após mais de 15 dias do incêndio que assola a região da Chapada dos Veadeiros, no Nordeste goiano, poucos focos ainda resistem e a previsão é de que todos sejam controlados ainda nesta semana, diante da atuação dos brigadistas e bombeiros militares e do avanço de uma frente fria em Goiás. No fim de semana, após ter sido queimada uma área maior do que a do município de Goiânia, o fogo também chegou ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), mas os focos foram extintos. O total da área afetada ainda está sendo levantado pelas equipes que atuam na ocorrência, mas a estimativa é de que passe de 100 mil hectares.\nEm 28 de setembro, um incêndio florestal se iniciou na zona rural de Cavalcante, segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBM-GO). Outros focos, contudo, foram sendo identificados em outros municípios da região, como Alto Paraíso de Goiás e Colinas do Sul, por equipes da corporação, do PrevFogo, ligado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o PNCV. Diante do aumento significativo de focos, uma operação foi criada para identificar responsáveis.