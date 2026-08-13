Incêndio no nordeste de Goiás consome mais de 10 mil hectares e mobiliza bombeiros e Ibama na região do Parque Estadual de Terra Ronca (Reprodução/TV Anhanguera)\nO incêndio que atinge a região da Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra Geral de Goiás e o entorno do Parque Estadual de Terra Ronca, nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, no nordeste do estado, já destruiu mais de 10 mil hectares de vegetação, segundo dados do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa/UFRJ).\nOs primeiros focos de incêndio foram detectados no dia 10 de agosto. Segundo o Corpo de Bombeiros, levantamentos preliminares apontam que alguns focos tiveram origem na Bahia e avançaram em direção ao território goiano por conta do vento.\nAté o momento cerca de 40 profissionais especializados, entre bombeiros militares e brigadistas florestais, estão trabalhando diretamente para contar os focos de incêndio. As equipes estão fazendo o monitoramento, reconhecimento das áreas atingidas, construção de estratégias de contenção e proteção de pontos ambientalmente sensíveis.