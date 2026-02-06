-INCENDIO CAMINHOES BR (1.3360793)\nO incêndio que destruiu 11 veículos - sendo 9 caminhões e 2 máquinas pesadas - que eram utilizados na obra de duplicação da BR-153, no trecho entre Uruaçu e Campinorte, no norte de Goiás, começou após o vigilante dormir e deixar um cigarro cair, conforme apontou o inquérito da Polícia Civil.\nDiferentemente do que se anunciava, não houve assalto, não houve lesão ao vigilante e não foram terceiras pessoas que atearam fogo. Foi, sim, o próprio vigilante, por culpa imprudente, que, ao ingressar em uma cabine, acendeu um cigarro e adormeceu com o cigarro aceso, deu causa ao incêndio que tomou o caminhão e se alastrou para os demais equipamentos”, disse o delegado Sandro Leal Costa.\nPolícia investiga incêndio de maquinário de obra de duplicação na BR-153\nCaminhões e trator usados na duplicação de trecho da BR-153 são destruídos em incêndio